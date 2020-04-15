Депутаты предлагают увеличить финансирование программы оказания гражданам бесплатной медицинской помощи из областного бюджета на 238 миллионов рублей

В Мурманской областной Думе прошло очередное заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Парламентарии обсудили и поддержали законопроект, который вносит изменения в Территориальную программу госгарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2020 год.

Как отметила Надежда Максимова, предлагается увеличить финансирование программы из областного бюджета на 238 миллионов рублей:

- В условиях борьбы с коронавирусом нам придётся ещё не раз вносить изменения в данную Территориальную программу. Это жизненно важные корректировки, поскольку касаются здоровья северян. Увеличиваются расходы областного бюджета на приобретение лекарств и аппаратуры, в том числе аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты, на поддержку медицинских работников, которые находятся сейчас в авангарде этой борьбы. Также предусмотрены средства на оплату медицинским организациям тестирования групп риска на выявление новой коронавирусной инфекции. И самое важное – вносить эти изменения нужно оперативно.

Депутаты рассмотрели также изменения в региональный закон, который касается профилактики наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории области. В законопроекте уточняются полномочия регионального Министерства труда и социального развития, Министерства спорта и молодёжной политики, а также Министерства внутренней политики в этой сфере.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении.