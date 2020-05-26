Депутаты предлагают включить в список получателей единовременных стимулирующих выплат всех сотрудников «скорой помощи», которые потенциально могут контактировать с зараженными пациентами

Прошло очередное заседание комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. В нём также приняла участие сенатор Татьяна Кусайко в режиме видеоконференции.

Парламентарии обсудили информацию о стимулирующих выплатах за особо важные работы медицинским и иным работникам региона, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также тем, кто работает в группе риска заражения. С докладом выступил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. В частности, он отметил, что за апрель этого года выплаты из федерального бюджета получили 715 человек на общую сумму 52 с половиной миллиона рублей. Из областного бюджета – 1813 человек на 20,2 миллиона рублей.

Были некоторые сложности при определении размеров выплат, и после того, как федеральное правительство скорректировало соответствующее постановление, началась «работа над ошибками». В течение следующей недели все недоработки должны быть устранены. Министр подчеркнул, что для уточнения размеров областных и федеральных выплат медицинским работникам в регионе работает «горячая линяя», куда можно обратиться за разъяснением.

Надежда Максимова предложила депутатам внимательно изучить мнения работников региональных медицинских учреждений и своевременно доводить эту информацию до профильного министерства.

На заседании также выступил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич с предложением о включении в список получателей единовременных стимулирующих выплат всех сотрудников «скорой помощи», которые потенциально могут контактировать с зараженными пациентами. Это мнение поддержала и сенатор Татьяна Кусайко, отметив, что для его реализации необходимо вносить изменения в постановления правительства РФ №415 от 02.04.2020 и №484 от 12.04.2020. С этой целью предложено направить соответствующее обращение в федеральный центр.

Как отметила Надежда Максимова, сейчас задача региональных властей – учесть каждого медицинского работника, который ведёт борьбу с COVID-19. Депутат поблагодарила всех медиков, которые стоят на передовой и проводят огромную работу по противодействию распространению новой кронавирусной инфекции.