Депутаты приняли изменения в закон «О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области»

Сегодня состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, судейского сообщества. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Парламентарии и приняли в окончательной редакции ряд проектов законов социальной сферы.

В их числе - изменения в закон «О социальной защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области», которые регулируют вопрос установления квоты для приёма на работу инвалидов. Законопроект предлагает исчислять квоту исходя из среднесписочной численности работников филиалов и представительств, находящихся на территории Мурманской области, исключая работников, трудящихся в филиалах и представительствах других регионов.

Дума рассмотрела и одобрила в окончательном виде изменения в региональный закон об образовании, внесенные по инициативе депутатов. В соответствии с корректировками органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов наделяются правом на организацию профессионального обучения по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в пределах образовательной программы среднего общего образования, реализуемой в муниципальных образовательных организациях.

Дума приняла в первом чтении и окончательном виде законопроект, вносящий изменения в закон «О физической культуре и спорте в Мурманской области». Он разработан в развитие федерального закона и уточняет полномочия органов исполнительной власти региона и местного самоуправления в данной сфере.

Процедуру окончательного чтения прошли законы в сфере имущественных отношений – в развитие гаражной амнистии, корректировка в перечень территорий, на которых земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование. Одобрен перечень недвижимого имущества, передаваемого из государственной собственности Мурманской области в собственность муниципальных образований. В собственность Кольского муниципального района предложено передать мемориальный комплекс «Долина Славы».

Депутаты обсудили и единодушно согласовали кандидатуру Оксаны Глубокой для назначения на должность главного редактора газеты «Мурманский вестник».

Заседание Думы планируется продолжить 3 марта.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22840/