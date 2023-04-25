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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.23 22:30

Депутаты приняли отчёт губернатора Мурманской области о результатах деятельности регионального правительства в 2022 году

Сегодня депутаты Мурманской облдумы заслушали ежегодный отчёт главы региона Андрея Чибиса о результатах работы правительства области. Глава региона подробно остановился на ключевых итогах 2022 года, инвестиционных проектах, реализуемых в Мурманской области, результатах выполнения национальных проектов и плана «На Севере – жить», развитии предпринимательства, соцподдержке, здравоохранении, образовании, строительстве, благоустройстве и других направлениях работы.

Прозвучало, что в Мурманской области реализуется ряд мер для стабилизации экономики, которые дали положительные результаты.  Губернатор отметил, что это обусловлено увеличением инвестиционного и экспортного потенциала, развитием человеческого капитала, ростом реальных доходов населения, сохранением деловой активности организаций региона.

«Экономика Мурманской области проявила высокую устойчивость к эпидемиологическим шокам, а также быструю адаптацию к новым экономическим реалиям. Темп роста инвестиций в основной капитал за 4 года составил 116%, и регион вышел на 2-е место по росту в Северо-Западном федеральном округе. При этом за 4 года в развитие региона вложено порядка 900 млрд рублей инвестиций», - отметил губернатор.

Отдельной темой в отчёте стал комплекс мер по поддержке участников специальной военной операции и их семей. В Мурманской области с 1 ноября 2022 года по инициативе губернатора успешно работает специальный Центр, который оказывает юридическую помощь, содействует близким участников СВО в получении медицинской помощи, образования, трудоустройстве, оформлении социальных выплат. Особое внимание уделяется психологической поддержке семьям, а также социальной помощи.

Андрей Чибис отметил важность конкретных действий по каждому направлению развития региона и поблагодарил всех, кто работает на местах и вносит свой вклад в общее дело.

Глава региона подробно ответил на вопросы депутатов. Они касались теплоэнергетического комплекса, дефицита врачей узких специальностей в муниципальных образованиях, расширения категории лиц на получение субсидии на оплату ЖКУ, а также о возможности перерасчёта платы за коммунальные услуги на время отсутствия военнослужащих, участников СВО.

В свою очередь представители фракций Думы отметили наиболее острые вопросы развития экономики и социальной сферы. В заключении парламентарии поблагодарили губернатора за отчёт, отражающий реальную ситуацию состояния региона, и выразили готовность к дальнейшей совместной конструктивной работе.

Региональный парламент принял отчёт губернатора Мурманской области о результатах деятельности правительства региона за минувший год.

«Мы вместе напряженно трудились всё это время и наглядно можем убедиться в позитивных изменениях в нашем Арктическом регионе. Напомню, что два года наша страна жила в условиях пандемии, а с прошлого года ещё и в условиях беспрецедентных санкций. С удовлетворением отмечу, что несмотря на эти неблагоприятные факторы наш регион сохранил темпы экономического развития и лидирующие позиции по целому ряду направлений. Регион меняется, и меняется в лучшую строну объективно – преобразуются общественные территории, появляются новые детские и спортивные площадки, современные молодёжные пространства. Самое серьёзное внимание уделяется объектам образования, культуры, спорта, помощи людям, которые в ней особенно нуждаются. У областной Думы установилось прочное взаимодействие с правительством области. По всем вопросам мы находим решения в диалоге. Региональный парламент готов поддержать правительство Мурманской области в реализации всех планов, которые приведут к развитию Кольского Севера и повышению благосостояния наших земляков», – подчеркнул спикер регионального парламента Сергей Дубовой.

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/ce3/i5o17cj2wxm4d8g628kv3bxg1c1zf25s.jpg

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