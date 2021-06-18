Депутаты приняли в окончательном чтении проект закона об исполнении областного бюджета за 2020 год

Вопрос был в центре внимания 17 июня на очередном заседании Мурманской областной Думы, которое вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Доходы областного бюджета исполнены в объеме 87 999 065,5 тыс. рублей, что на 12 300 858,3 тыс. рублей, или на 16,2 % больше назначений, утвержденных законом о бюджете. Расходы в 2020 году исполнены в общем объеме 86 603 858,8 тыс. рублей, или на 95,0 % от утвержденных бюджетных назначений. Профицит составил 1 395 206,7 тыс. рублей. Отмечалось, что исполнение областного бюджета в 2020 году осуществлялось на фоне глобального вызова, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Депутаты обсудили проект закона и приняли его в первом чтении и окончательной редакции. Правительству области предложено в ходе исполнения областного бюджета принять дополнительные меры финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований Мурманской области с целью сокращения общего объема муниципального долга и уменьшения доли коммерческих кредитов, привлеченных муниципальными образованиями Мурманской области.

В третьем чтении принят законопроект об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2020 год Бюджет Фонда на 2020 год утвержден по доходам в сумме 18 677 713 933,76 рубля, по расходам в сумме 18 768 431 372,94 рублей. Дефицит бюджета Фонда установлен в сумме 90 717 439,18 рублей.

Областные законодатели обсудили результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области, за 2020 год. Общественные советы оценивали организации здравоохранения, образования, культуры, социальные учреждения по качеству условий предоставления услуг по определенным критериям. Приняв обязательный публичный отчёт к сведению, депутаты рекомендовали главе региона продолжить работу по повышению уровня доступности для инвалидов услуг, оказываемых организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания; продолжить реализацию мероприятий, направленных на актуализацию информации, размещаемой на официальных сайтах и информационных стендах организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания; продолжить работу по информированию населения о возможности участия в независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, а также о результатах её проведения.

Процедуру третьего чтения прошёл проект закона, вносящий изменения в закон Мурманской области «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан». Корректировка расширяет круг лиц, которые могут получать вознаграждение в качестве опекуна совершеннолетних недееспособных граждан. Внесенные изменения позволят получать социальную поддержку родственникам, опекающим недееспособных граждан.

В первом чтении принят законопроект «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области». Он устанавливает праздничные и памятные даты, связанные с важнейшими историческими событиями на территории Мурманской области, которые сыграли ключевую роль в формировании основ российской государственности, гражданского общества, а также с событиями, свидетельствующими о героических подвигах предыдущих поколений при защите Отечества. Дальнейшая работа над законопроектом будет идти в рамках созданной рабочей группы. В неё войдут представители исполнительной и законодательной власти, общественность.