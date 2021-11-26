Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, член Совета Федерации ФС РФ – представитель Мурманской областной Думы Татьяна Сахарова, первый заместитель губернатора Оксана Демченко, заместитель губернатора области Елена Дягилева, представители органов исполнительной власти, КСП области, прокуратуры, средств массовой информации. Вел заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Депутаты приняли в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2022 год и последующий период. Общий объём доходов областного бюджета на 2022 год составит 103,6 миллиарда рублей, расходов – 123,9 миллиарда рублей.

По проекту главного финансового закона сделали заключения КСП, Общественная палата области, в заочном режиме прошли публичные слушания, обсуждения в профильных комитетах Думы.

С докладом по вопросу на заседании Думы 25 ноября выступил исполняющий обязанности министра финансов области Михаил Селезнёв. Он отметил, что значительно увеличены бюджетные ассигнования на здравоохранение и образование, благоустройство территорий, молодёжную политику, также вырос объем трансфертов муниципальным образованиям. В частности, дополнительные средства пойдут на социальные выплаты, будут исполнены все ранее принятые социальные обязательства, продолжатся инвестиции в спорт, туризм, модернизацию и реконструкцию учреждений здравоохранения, строительство и капитальный ремонт школ, развитие жилищного строительства, обновление коммунальной техники.

Депутаты в рамках обсуждения отмечали социальную направленность бюджета, особенности его формирования с учётом предложений жителей региона, а также необходимость проведения «нулевых чтений» и анализа исполнения бюджета в дальнейшем, заостряли внимание на важности сокращения долговой нагрузки муниципальных образований, вопросах формирования доходной и расходной частей областного бюджета.

Парламентарии рассмотрели порядка 30 вопросов. В их числе – бюджетный блок законопроектов. Депутаты заслушали и приняли к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2022 год и плановый период.

В первом чтении приняты региональные проекты законов о бюджете ТФОМС и о Территориальной программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на следующий год.

Депутаты приняли в первом чтении и окончательной редакции проект закона «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций» и закон Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций». Корректировки вызваны необходимостью проиндексировать учебные расходы с учетом прогнозируемого уровня инфляции на 4%, а также уточнением направлений учебных расходов в части расходов на прохождение обязательных медицинских осмотров педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций.

Дума приняла в первом чтении и окончательной редакции законопроект, вносящий изменения в статью 3 закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа». Он распространяет право на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты на специалистов организаций социального обслуживания населения, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа.

Заседание Думы продолжится 29 ноября.