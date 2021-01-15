Мурманская область. Арктика (16+)15.01.21 13:00
Депутаты приступили к работе после продолжительных каникул
В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Михаила Антропова. Депутаты обсудили и поддержали проекты федеральных законов. В частности, один из них вносит изменения в закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.
Корректировка вызвана необходимостью устранения выявленных на практике правовых пробелов. Так, не определено понятие «срока эксплуатации транспортного средства».
Депутаты также обсудили вопрос, связанный с информационным освещением деятельности Думы.
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