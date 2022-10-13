Депутаты просят установить меры по устранению случаев мошенничества при предоставлении физическим лицам микрозаймов без их личного присутствия

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять налоговые законопроекты, вносящие корректировку в действующие законы.

Отмечалось, что принятые на федеральном уровне изменения в Налоговый кодекс меняют подходы к формированию налоговых преференций. В частности, с 1 января 2023 года дифференциация налоговых ставок по налогу на имущество организаций будет возможна только от вида недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения, и (или) его кадастровой стоимости. Установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков не допускается. Внесение изменений в закон Мурманской области «О налоге на имущество организаций» вызвано необходимостью преобразования установленных региональным законом пониженных ставок по налогу на имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в региональные налоговые льготы.

Одновременно с этим в целях содействия сохранению предпринимательской активности в текущих экономических условиях, а также снижения издержек организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, предлагается продление на 2023 год льготы по уплате налога на имущество организаций для таких организаций в отношении имущественных объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Депутаты обсудили и поддержали обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по вопросу об установлении мер, направленных на устранение случаев мошенничества при предоставлении физическим лицам микрозаймов без их личного присутствия.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24765/