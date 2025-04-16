Депутаты пытаются найти правовое решение вопросу перемещения транспортных средств, препятствующих осуществлению деятельности служб ЖКХ

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова. Парламентарии совместно с представителями правительства региона, ГИБДД, администрации Мурманска обсудили информацию о возможности перемещения транспортных средств, препятствующих осуществлению деятельности служб жилищно-коммунального хозяйства и проведению снегоуборочных работ на придомовых территориях многоквартирных домов.

Как объяснил председатель комитета, эта тема затрагивает интересы многих граждан:

- В различных муниципальных образованиях региона нередки ситуации, когда из-за припаркованных на придомовой территории транспортных средств коммунальные службы в зимний период не могут полноценно очистить двор от снега, вывезти мусор или провести качественные ремонтные работы летом. Подчеркну, речь идёт, в том числе, и о совершенно правильно припаркованных автомобилях, которые, тем не менее, создают большие помехи для работы тяжёлой техники. Поэтому мной был направлен в различные ведомства запрос с просьбой рассмотреть этот вопрос и предоставить информацию о возможности его решения.

Парламентарий также отметил, что в ряде субъектов Российской Федерации уже есть практика по подобным действиям, и их опыт наверняка был бы полезен дорожникам и коммунальщикам нашего региона.

В ходе заседания отмечалась, в частности, необходимость доработки нормативной правовой базы в данной сфере, немаловажна и техническая сторона решения проблемы.

Комитет принял информацию к сведению.