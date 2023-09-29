Депутаты работали над проектом закона, который касается порядка проведения оценки последствий решения о реорганизации или ликвидации организации культуры

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели проект закона, который касается порядка проведения оценки последствий решения о реорганизации или ликвидации организации культуры, создания комиссии с подготовкой заключений.

Соответствующими полномочиями предложено наделить правительство Мурманской области. Если речь идёт об учреждении, расположенном в сельском поселении, решение о реорганизации или ликвидации организации культуры на основании положительного заключения созданной комиссии, с учётом мнения местного населения, может принимать правительство региона или орган местного самоуправления.

Проект закона рекомендован к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28601/