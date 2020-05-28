Депутаты работали под знаком пандемии

Вчера состоялось очередное заседание регионального парламента. Депутаты рассмотрели свыше тридцати вопросов. Среди них – законопроекты налоговой и бюджетной политики, регулирующие вопросы государственного строительства, транспорта и другие сферы жизни региона.

Депутаты 27 мая приняли в окончательной редакции законопроекты, разработанные в рамках поддержки региональных отраслей, пострадавших от пандемии. В их числе – проект закона, вносящий изменения в статью 6 закона «О транспортном налоге». Он предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога организаций за 2020 год и индивидуальных предпринимателей за 2019 год, включенных в перечни отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных правительством Российской Федерации и правительством Мурманской области, - в отношении грузовых автомобилей и автобусов. Планируется, что освобождение от уплаты транспортного налога будет применено в отношении 157 организаций и 928 индивидуальных предпринимателей и позволит им сократить расходы на общую сумму 17 млн 300 тысяч рублей.

Также принят проект закона, который предусматривает введение на территории Мурманской области с 1 июля текущего года нового специального налогового режима для самозанятых граждан. Плательщиками налога являются физические лица и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия: получение дохода от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества в размере, не превышающем 2,4 млн рублей в год; не привлекают для осуществления деятельности наёмных работников по трудовым договорам; вид деятельности и условия ее осуществления не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Процедуру окончательного чтения прошли законопроекты, разработанные в целях создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и поддержки создания новых высокотехнологичных проектов на территории региона.

Дума приняла в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в закон «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера». Документ разработан группой депутатов областной Думы. Отмечалось, что в настоящее время в связи с необходимостью участия в мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Мурманской области работникам (как правило, медицинских организаций) в соответствии с Трудовым кодексом РФ с их согласия переносится ежегодный оплачиваемый отпуск на более позднее время или на следующий рабочий год. Одновременно с этим переносом часть работников теряет право на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. К таким работникам относятся лица, у которых очередной двухлетний период истекает в 2020 году, и которые не воспользовались правом на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в 2019 году. Проект закона позволяет названной категории работников и неработающим членам семей работников реализовать утраченное право на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно в 2021 году.

Областные законодатели одобрили проект закона, вносящий изменения в закон «Об уполномоченном по правам человека в Мурманской области», который разработан в связи с принятием федерального закона. В документе, в частности, определены требования, предъявляемые к кандидату на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области, порядок назначения и освобождения, требования, ограничения и запреты, связанные с замещением этой должности. В законопроекте предусмотрены права уполномоченного по результатам рассмотрения жалобы. В частности, уполномоченный вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод человека и гражданина, а также лично или через своего представителя участвовать в процессе, обратиться в государственные и муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства или о рассмотрении вопроса об уголовном преследовании, о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда.

Региональные парламентарии заслушали и приняли к сведению доклад М.В. Шилова о деятельности уполномоченного по правам человека в Мурманской области и о соблюдении прав и законных интересов граждан на территории области за 2019 год. В прошлом году рассмотрено 827 обращений граждан, направлено 179 запросов и обращений в исполнительные органы государственной власти, территориальные управления федеральных органов государственной власти, органы местного самоуправления, организации. Наибольшее количество обращений граждан, как и в 2018 году, в области гражданского, уголовного права, социального обеспечения и жилищного права.

Дума приняла обращения к председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину, касающиеся компенсации расходов на оплату проезда пенсионерам и о переносе срока предоставления права на оплату проезда с 2020 года на 2021 год лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

В рамках «правительственного часа» депутаты заслушали информацию министра градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольги Вовк о реализации мероприятий по комплексному благоустройству муниципальных образований области и перспективах их развития в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения.