В санаторий – только со справками!Пандемия не помешает лову сёмги на реках Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.05.20 09:45

Депутаты работали под знаком пандемии

Вчера состоялось очередное заседание регионального парламента. Депутаты рассмотрели свыше тридцати вопросов. Среди них – законопроекты налоговой и бюджетной политики, регулирующие вопросы государственного строительства, транспорта и другие сферы жизни региона.

Депутаты 27 мая приняли в окончательной редакции законопроекты, разработанные в рамках поддержки региональных отраслей, пострадавших от пандемии. В их числе – проект закона, вносящий изменения в статью 6 закона «О транспортном налоге». Он предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога организаций за 2020 год и индивидуальных предпринимателей за 2019 год, включенных в перечни отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных правительством Российской Федерации и правительством Мурманской области, - в отношении грузовых автомобилей и автобусов. Планируется, что освобождение от уплаты транспортного налога будет применено в отношении 157 организаций и 928 индивидуальных предпринимателей и позволит им сократить расходы на общую сумму 17 млн 300 тысяч рублей.

Также принят проект закона, который предусматривает введение на территории Мурманской области с 1 июля текущего года нового специального налогового режима для самозанятых граждан. Плательщиками налога являются физические лица и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия: получение дохода от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества в размере, не превышающем 2,4 млн рублей в год; не привлекают для осуществления деятельности наёмных работников по трудовым договорам; вид деятельности и условия ее осуществления не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Процедуру окончательного чтения прошли законопроекты, разработанные в целях создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и поддержки создания новых высокотехнологичных проектов на территории региона.

Дума приняла в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в закон «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера». Документ разработан группой депутатов областной Думы. Отмечалось, что в настоящее время в связи с необходимостью участия в мероприятиях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Мурманской области работникам (как правило, медицинских организаций) в соответствии с Трудовым кодексом РФ с их согласия переносится ежегодный оплачиваемый отпуск на более позднее время или на следующий рабочий год. Одновременно с этим переносом часть работников теряет право на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. К таким работникам относятся лица, у которых очередной двухлетний период истекает в 2020 году, и которые не воспользовались правом на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в 2019 году. Проект закона позволяет названной категории работников и неработающим членам семей работников реализовать утраченное право на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно в 2021 году.

Областные законодатели одобрили проект закона, вносящий изменения в закон «Об уполномоченном по правам человека в Мурманской области», который разработан в связи с принятием федерального закона. В документе, в частности, определены требования, предъявляемые к кандидату на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области, порядок назначения и освобождения, требования, ограничения и запреты, связанные с замещением этой должности. В законопроекте предусмотрены права уполномоченного по результатам рассмотрения жалобы. В частности, уполномоченный вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод человека и гражданина, а также лично или через своего представителя участвовать в процессе, обратиться в государственные и муниципальные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного производства или о рассмотрении вопроса об уголовном преследовании, о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, обратиться в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда.

Региональные парламентарии заслушали и приняли к сведению доклад М.В. Шилова о деятельности уполномоченного по правам человека в Мурманской области и о соблюдении прав и законных интересов граждан на территории области за 2019 год. В прошлом году рассмотрено 827 обращений граждан, направлено 179 запросов и обращений в исполнительные органы государственной власти, территориальные управления федеральных органов государственной власти, органы местного самоуправления, организации. Наибольшее количество обращений граждан, как и в 2018 году, в области гражданского, уголовного права, социального обеспечения и жилищного права.

Дума приняла обращения к председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину, касающиеся компенсации расходов на оплату проезда пенсионерам и о переносе срока предоставления права на оплату проезда с 2020 года на 2021 год лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

В рамках «правительственного часа» депутаты заслушали информацию министра градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольги Вовк о реализации мероприятий по комплексному благоустройству муниципальных образований области и перспективах их развития в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Zdoroviak
27.05.20 12:02
Очередная дурь, которая будет только всё сдерживать и запутывать. Интересно, а кто будет давать справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда? А главное,
Комментарий к новости:В санаторий – только со справками!
Андрей Тумашов
21.05.20 07:27
Опять полумеры? Требую полного прекращения спаивания доверчивых людей и введения сухого закона на местах. Начните с себя и своей семьи.
Комментарий к новости:Сухой закон - на три дня
Игорь
19.05.20 10:21
г.Кола ул. Кривошеева дом 2 . Установлен и поверен прибор теплового учёта , а информации по перерасчёту никакой нет ?
Комментарий к новости:Мурманская ТЭЦ вернёт потребителям 19,9 млн рублей, а доначислит 11,2 млн
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Карантин позволил сэкономить на одежде, косметике, транспорте и хобби-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 35 копеек, доллар укрепился почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Более 80% жителей Мурманской области позитивно относятся к атомной энергетике - КАЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 мая-PRO Нефть и газ (18+)«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»-PRO Законы (18+)О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области шла речь в региональном парламенте
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 776 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика