Депутаты работают над обеспечением равных возможностей для женщин, имеющим необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера

В Мурманской областной Думе 12 февраля на заседании комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь депутаты обсудили возможность внесения изменений в Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза.

В настоящее время женщины, достигшие 50-летнего возраста, имеющие страховой стаж не менее 20 лет, проработавшие не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющие двух и более детей, могут досрочно выйти на пенсию. Однако в Мурманскую областную Думу поступают обращения северянок, которым было в этом отказано по причине того, что один из детей родился на территории Республики Беларусь.

В ходе обсуждения вопроса отмечалось, что статья 32 ФЗ «О страховых пенсиях», регулирующая данную ситуацию не содержит императивного требования об обязательном рождении детей на территории России. С 1 января 2021 года пенсионное обеспечение россиян и белорусов осуществляется в соответствии с Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза. Согласно документу, каждое государство определяет право на пенсию в соответствии со своим законодательством исходя из стажа работы, приобретённого на его территории, с учётом положений соглашения.

Судебная практика, сложившаяся в Мурманской области, показывает, что суды встают на сторону истцов, обратившихся за назначением досрочной пенсии.

Комитет поддержал инициативу депутатов регионального парламента, предлагающих обеспечить равные возможности женщинам, имеющим необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, родившим и воспитавшим двоих и более детей – граждан Российской Федерации.

Инициатива планируется к рассмотрению на конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

