В Мурманске стартовали муниципальные этапы всероссийских конкурсов «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека»«Саамские традиции»: для «Паспорта Полярника» разработан новый штамп
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.02.26 17:40

Депутаты работают над обеспечением равных возможностей для женщин, имеющим необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера

В Мурманской областной Думе 12 февраля на заседании комитета по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь депутаты обсудили возможность внесения изменений в Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза.

В настоящее время женщины, достигшие 50-летнего возраста, имеющие страховой стаж не менее 20 лет, проработавшие не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющие двух и более детей, могут досрочно выйти на пенсию. Однако в Мурманскую областную Думу поступают обращения северянок, которым было в этом отказано по причине того, что один из детей родился на территории Республики Беларусь.

В ходе обсуждения вопроса отмечалось, что статья 32 ФЗ «О страховых пенсиях», регулирующая данную ситуацию не содержит императивного требования об обязательном рождении детей на территории России. С 1 января 2021 года пенсионное обеспечение россиян и белорусов осуществляется в соответствии с Соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза. Согласно документу, каждое государство определяет право на пенсию в соответствии со своим законодательством исходя из стажа работы, приобретённого на его территории, с учётом положений соглашения.

Судебная практика, сложившаяся в Мурманской области, показывает, что суды встают на сторону истцов, обратившихся за назначением досрочной пенсии.

Комитет поддержал инициативу депутатов регионального парламента, предлагающих обеспечить равные возможности женщинам, имеющим необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, родившим и воспитавшим двоих и более детей – граждан Российской Федерации.

Инициатива планируется к рассмотрению на конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33838/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ лучших предложений: февральские вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»