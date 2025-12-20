С любовью к природе: в Замбии развивают экологичное пчеловодство, а в Италии робот ухаживает за виноградникамиВ 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК
Депутаты работают над установлением справедливого подхода к назначению единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по культуре, молодежной политике, туризму и спорту под председательством Германа Иванова. Парламентарии рассмотрели законопроект, вносящий изменения в региональный закон «О физической культуре и спорте в Мурманской области».

Его инициаторами выступили депутаты областной Думы.

Отмечалось, что документ направлен на установление справедливого подхода к назначению единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам при соблюдении определенных условий, установление которых предлагается предоставить правительству Мурманской области. Среди них – количество участников спортивных соревнований и отсутствие нарушений требований допуска к спортивным соревнованиям.

Кроме этого, законопроект предусматривает получение выплаты спортсменами и их тренерами, проживающими на территории Мурманской области не менее одного года до даты спортивного соревнования, тренерам, осуществляющим подготовку спортсменов не менее четырёх лет, предшествующих началу спортивных соревнований.

По мнению инициаторов законопроекта, такие изменения будут мотивировать высококлассных спортсменов и их тренеров выбирать Мурманскую область в качестве места проживания.

Комитет рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33628/

