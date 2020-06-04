Депутаты работают над законом, регламентирующим осуществление регионального государственного ветеринарного надзора

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты обсудили законопроект, который вносит изменения в областной закон «Об организации проведения на территории Мурманской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

Он разработан в целях приведения регионального законодательного в соответствие с федеральным. Предлагается исключить из законопроекта Мурманской области положения, регламентирующие осуществление регионального государственного ветеринарного надзора.

Также документом уточняются формулировки областных полномочий в части предупреждения и ликвидации опасных болезней животных в соответствии с законом «О ветеринарии».

- При возникновении ситуации, когда животные заболевают, и болезнь может передаваться человеку, на территории региона могут вводиться ограничительные мероприятия, - отметил Валерий Пантелеев.

Депутаты рекомендовали областной Думе принять проект закона в первом чтении.