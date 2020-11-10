Депутаты работают во флотской столице, чтобы определить «болевые точки» муниципалитета

Сегодня состоялось очередное мероприятие под названием «Депутат работает в округе». Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев и его заместитель Евгения Гордеева посетили в посёлке Малое Сафоново проблемные участки, на которые указывали в своих обращениях избиратели.

«Депутат работает в округе» - не одноразовая акция. Она будет проводиться во всех избирательных округах, чтобы депутаты оперативно реагировали на обращения граждан.

На улице Елькина у дома №2 Евгения Алексеева и Евгению Гордееву уже ожидал руководитель Городского центра ЖКХ Иван Гладских, который дал пояснения, почему не был выполнен ремонт трапа. К сожалению, в 2020 году на его ремонт не были выделены средства, а это более 600 тысяч рублей. Но проектно-сметная документация для строительства нового трапа готова. В 2020 году будет установлен новый трап.

Депутаты осмотрели новую детскую площадку, которую обслуживает «Инвест ЖКХ». Жители близлежащих домов довольны новым игровым комплексом, сами поддерживают здесь порядок.

Осмотрели они и подъезды жилого дома на предмет санитарной уборки и дезинфекции.

Проверка аптеки в посёлке показала, что в ней в наличии противовирусные препараты, витамины и антибиотики, которые отпускаются по рецепту врача.

Одной из жалоб, с которой избиратели обращались к своему депутату Евгении Гордеевой были контейнеры для мусора, которые выставлены на проезжую часть дорог. Это временное неудобство, связанное с переоборудованием контейнерных площадок под новые контейнеры. В течение ближайших дней это неудобство будет устранено.

Очередной выезд депутатов в избирательный округ в рамках мероприятия «Депутат работает в округе» состоится на следующей неделе. Депутаты посетят «болевые точки» на улице Северная Застава.