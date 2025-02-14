«Социальное такси» в Мурманской области стало доступнее: новые категории граждан могут воспользоваться услугойКурс евро грохнулся почти на 3,09 рубля, доллар просел почти на 3,02 рубля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.02.25 14:30

Депутаты рассматривают новую методику расчёта субвенции из областного бюджета

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. В центре внимания парламентариев был законопроект, которым вносятся изменения в региональный закон «О компенсации расходов на оплату жилых помещений отдельным категориям педагогических работников».

- Самое главное, на чём я хотел бы сразу сделать акцент: этот законопроект никак не затрагивает и не влияет на размер и порядок выплаты самой компенсации на оплату жилых помещений отдельным категориям педагогических работников. Она как выплачивалась, так и будет выплачиваться, - подчеркнул Алексей Гиляров. – В документе уточняется методика, в соответствии с которой муниципалитетам предоставляется субвенция из областного бюджета на эти выплаты. Речь идёт о более точных расчётах при межбюджетных отношениях.

Как отметил депутат, в настоящее время главным критерием при распределении субвенции между муниципальными образованиями является количество рабочих мест педагогов для муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. Это значит, что деньги выделяются не на человека, а на место. В соответствии с новой методикой расчёт субвенции будет производиться по факту - исходя из среднесписочного, то есть фактического количества педработников, получающих компенсации. При этом учитывается и прогнозируемая численность педагогов, которые могут быть трудоустроены на квотированные рабочие места. Также законом предусмотрена возможность корректировки величины субвенции муниципалитету в случае необходимости.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/e3b/0ixon90slwvnraqy3nfdm1ol3v8lk2e0.JPG

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит в мурманской ИТ-сфере и можно ли еще стать успешным айтишником? Обзор индустрии по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, куда пропали дополнительные выходные за 23 февраля и 8 марта в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 72 копейки, евро теряет 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика