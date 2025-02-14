Депутаты рассматривают новую методику расчёта субвенции из областного бюджета

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. В центре внимания парламентариев был законопроект, которым вносятся изменения в региональный закон «О компенсации расходов на оплату жилых помещений отдельным категориям педагогических работников».

- Самое главное, на чём я хотел бы сразу сделать акцент: этот законопроект никак не затрагивает и не влияет на размер и порядок выплаты самой компенсации на оплату жилых помещений отдельным категориям педагогических работников. Она как выплачивалась, так и будет выплачиваться, - подчеркнул Алексей Гиляров. – В документе уточняется методика, в соответствии с которой муниципалитетам предоставляется субвенция из областного бюджета на эти выплаты. Речь идёт о более точных расчётах при межбюджетных отношениях.

Как отметил депутат, в настоящее время главным критерием при распределении субвенции между муниципальными образованиями является количество рабочих мест педагогов для муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций. Это значит, что деньги выделяются не на человека, а на место. В соответствии с новой методикой расчёт субвенции будет производиться по факту - исходя из среднесписочного, то есть фактического количества педработников, получающих компенсации. При этом учитывается и прогнозируемая численность педагогов, которые могут быть трудоустроены на квотированные рабочие места. Также законом предусмотрена возможность корректировки величины субвенции муниципалитету в случае необходимости.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

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