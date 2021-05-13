12 мая cостоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, судейского сообщества, средств массовой информации.

Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Депутаты рассмотрели и приняли в окончательной редакции проекты законов по поддержке семей с детьми. Один из законопроектов предоставляет право лицам, получившим сертификат на региональный материнский капитал, воспользоваться средствами сразу после рождения либо усыновления третьего ребенка и последующих детей. В настоящее время распорядиться сертификатом можно по истечении полутора лет со дня рождения либо усыновления. Отмечалось, что в 2021 году размер материнского капитала составляет 130904,15 рублей, и по состоянию на 1 апреля многодетными семьями уже получено 11608 сертификатов.

На стимулирование рождения первых детей в молодых семьях направлен закон «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет». Депутаты одобрили внесение изменений в этот закон, расширив перечень категорий женщин, имеющих право на получение ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка до достижения им полутора лет. На эту поддержку могут претендовать граждане России в возрасте до 26 лет, имеющие место пребывания на территории области. Кроме этого, документом предлагается установить такую социальную меру и в отношении детей, родившихся в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2026 года.

В Мурманской областной Думе состоялся отчёт сенатора от Мурманской области Татьяны Алексеевны Кусайко.

Татьяна Алексеевна плодотворно работает в Совете Федерации. Достаточно сказать, что согласно результатам исследований ИСИРГИ в 2020 г. Т.А. Кусайко заняла 5-е место в рейтинге эффективности российских сенаторов. А в июне 2020 года Татьяна Алексеевна была избрана заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, в том числе отвечающей за сферу здравоохранения.

Прошлый год был очень трудным как для нашей страны, так и для всего мира. И прошёл он под знаком короновирусной инфекции, которая заставила всех нас по-другому взглянуть на мир вокруг себя, на экономику и, главное, на медицину. Поэтому основное внимание в 2020 году сенатор Кусайко уделила работе системы здравоохранения в условиях распространения covid-19 как федеральной, так и системе здравоохранения Мурманской области, включая своевременное обеспечение региона вакцинами от covid-19, поставок необходимого медицинского оборудования и расходных материалов в регион.

В 2020 году комитетом по социальной политике Совета Федерации был подготовлен пакет федеральных законов, который позволил за короткие сроки мобилизовать и перенастроить систему здравоохранения для решения задач по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также были разработаны меры по социальной защите граждан, обеспечению занятости населения в условиях пандемии коронавируса, социально-экономическому развитию страны после пандемии.

Татьяна Кусайко - тот тип сенатора, который работает неотрывно от региона, который представляет. Именно она инициировала распространение программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на врачей и фельдшеров, приезжающих в ЗАТО, что очень важно для Мурманской области.

Особенно важно, что Т.А. Кусайко по профессии врач, и проблемы здравоохранения всегда в фокусе её внимания. Благодаря Татьяне Алексеевне, наша область приоритетно получает вакцину от гриппа, кори и полиомиелита. И при её поддержке, областной онкодиспансер получил деньги на реконструкцию отделения радиологии.

Т. Кусайко автор такого важного законопроект о школьной медицине, который предполагает закрепление термина «школьная медицина», создание в средних образовательных учреждениях страны медицинских кабинетов. Проект закона принят в первом чтении.

Всего она внесла 44 проекта федеральных законов, а Комитет по социальной политике поддержал более 20 федеральных законов в сфере охраны здоровья, обязательного медицинского страхования и лекарственного обеспечения.

Всего было внесено много предложений в самых разных областях, включая, например, проект «Дети Арктики» в качестве отдельной подпрограммы в Госпрограмму «Развитие Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года», а также внесла в программу предложения, направленные на улучшение организации детского отдыха и повышение его доступности для юных северян.

В целях реализации Послания в Госдуме ведётся законодательная работа, в проект федерального закона планируется внести поправки, касающиеся установления пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, введения ежемесячного пособия для детей от 8 до 16 лет и увеличения размера пособия по временной нетрудоспособности по уходу за детьми до 7 лет до 100 % среднего заработка вне зависимости от стажа. Депутаты рассмотрели и поддержали этот проект федерального закона.

В рамках «правительственного часа» депутаты заслушали и приняли к сведению информацию руководителя Кольского научного центра российской академии наук Сергея Кривовичева о стратегии развития центра.

Это старейшее научное учреждение в Заполярье (в прошлом году ему исполнилось 90 лет), которое внесло огромный вклад в изучение Севера, нашего Арктического региона. Сейчас реализуются новые проекты, ученые вносят свой вклад в развитие местного производства. По мнению докладчика, в перспективе возможно использование существующих инструментов поддержки науки и образования на федеральном уровне, для участия в которых необходимо выполнить ряд условий. Также способствовать развитию заполярной науки могут комплексные программы, в частности, создание Арктического горно-химического кластера.