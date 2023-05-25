В Думе состоялось заседание комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко. Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе принять отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области за прошлый год.

С информацией выступил председатель КСП области Дмитрий Костюкевич. Он отметил, что в прошлом году было проведено 48 мероприятий внешнего государственного финансового контроля, которыми было охвачено 88 объектов. Также подчеркивалось отлаженное взаимодействие КСП с органами региональной и местной власти. По итогам проведенных мероприятий принято 47 нормативных правовых актов.

В плане работы Счётной палаты на 2023 год - более 48 мероприятий внешнего контроля.

О поступлениях налогов и других обязательных платежей в консолидированный бюджет области депутатов проинформировали представители Управления федеральной налоговой службы России по Мурманской области. В частности, заострялось внимание на вопросах функционирования единого налогового счёта.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27889/