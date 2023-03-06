Сегодня продолжилось заседание Мурманской областной Думы, первый рабочий день которого был 28 февраля. В нём приняли участие региональные парламентарии, депутат Госдумы Татьяна Кусайко, представители исполнительных органов власти, прокуратуры. Заседание вёл председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Сегодня процедуру третьего чтения прошёл законопроект, который утверждает соглашение между Камчатским краем и Мурманской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. В рамках соглашения планируется взаимодействие практически по всем направлениям – инвестиционная и производственная деятельность, транспорт, информационные технологии и связь, агропромышленный комплекс, торговля, культура, туризм, спорт и многие другие.

Депутаты рассмотрели и утвердили примерную программу законопроектной деятельности областной Думы на 2023 год. В ней значится 85 законопроектов, в числе инициаторов – губернатор области, депутаты областной Думы, представительные органы муниципальных образований.

- Определён план работы законодателей на текущий год, в котором немало законов социального блока, а также экономической и бюджетной направленности, - подчеркнул глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Депутаты обсудили и приняли в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в закон «О статусе депутата Мурманской областной Думы». Он разработан в целях приведения регионального закона в соответствие с федеральным. Законопроект определяет порядок и сроки представления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей депутатов Мурманской областной Думы, осуществляющих свои полномочия без отрыва от основной деятельности. В частности, вводится новое условие прекращения депутатских полномочий – за отсутствие на заседаниях Думы без уважительных причин в течение 6 месяцев подряд.

Депутаты приняли в окончательном чтении внесенный по инициативе губернатора области законопроект, который приводит в соответствие с федеральным закон о социальном обслуживании граждан в Мурманской области. Расширяются категории лиц, имеющих право получать социальные услуги бесплатно в стационарной, полустационарной формах и на дому. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя и другие категории земляков, которые внесли свой вклад в Победу.

По мнению депутата Госдумы Татьяны Кусайко, присутствовавшей на заседании, региональная повестка созвучна федеральной с учётом задач, поставленных Президентом РФ. В частности, по инициативе главы региона планируется законодательно закрепить меры о поддержке молодых учёных, на территории Мурманской области принято решение о включении молодых учёных в приоритетную группу программы «Свой дом в Арктике» с возможностью получения 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома, а также домокомплекта. В центре особого внимания – поддержка военнослужащих, мобилизованных, их семей, подчеркнула Т.А. Кусайко. В частности, Госдумой в первом чтении принят законопроект, который упрощает регистрацию новорожденных детей участников специальной военной операции. Корректировка распространяется на пары, не зарегистрировавшие брак.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27239/