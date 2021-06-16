Депутаты рассмотрели итоги независимой оценки качества условий оказания услуг

О результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания вчера шла речь в Мурманской областной Думе. Вопрос был в центре внимания участников совместного заседания комитетов Думы – по социальной политике и охране здоровья и по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту. В нём приняли участие депутаты областной Думы, глава регионального парламента Сергей Дубовой, представители профильных министерств.

Практика оценки качества условий предоставления услуг проходит третий год.

– Особенностью этого отчёта является широкое участие общественности, общественных советов, созданных при каждом ведомстве, подчеркнула Надежда Максимова. - Минимальная оценка – 70 баллов, максимальная – 100 баллов. Благодаря независимой оценки мы видим недостатки в каждой сфере, что, безусловно, помогает руководителям учреждений. Радует, что общественность высоко оценила наши социальные учреждения, они получили от 95 до 98 баллов по всем критериям.

В числе критериев – открытость и доступность информации об организации, доброжелательность, вежливость работников, комфортность условий предоставления услуг, их доступность для инвалидов, удовлетворенность условиями оказания услуг.

— Для нас важна оценка получателей услуг, это своего рода внешний аудит, - подчеркнул в своём выступлении министр труда и социального развития области Сергей Мякишев. – Было охвачено 20 организаций соцобслуживания, из них - 6 негосударственных поставщиков. Свое мнение высказали 3,5 тысячи получателей услуг.

По мнению министра здравоохранения области Дмитрия Панычева – итоги оценки позволяют более системно реагировать на проблемы. Оценку прошли 16 медицинских организаций, 14 - получили рейтинговый балл выше среднего.

Докладчики отмечали, что по каждому учреждению разработаны чёткие планы по устранению выявленных недостатков.

В рамках обсуждения депутаты задали вопросы по работе учреждений образования, здравоохранения, культуры. В частности, шла речь о возможности внедрения единой системы комплексной безопасности в образовательных учреждениях до начала нового учебного года.

Комитет рекомендовал Мурманской областной Думе принять отчёт к сведению, исполнительной власти продолжить работу по повышению уровня доступности для инвалидов услуг, оказываемых организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, а также продолжить реализацию мероприятий, направленных на актуализацию информации, размещаемой на официальных сайтах и информационных стендах организаций.