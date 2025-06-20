Депутаты рассмотрели изменения в региональные законы «Об архивном деле в Мурманской области» и «О культуре»

В Мурманской областной Думе 19 июня состоялось заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Парламентарии обсудили изменения в закон «Об архивном деле в Мурманской области».

Законопроект наделяет правительство региона полномочиями по установлению порядка предоставления государственными архивами услуги удалённого использования находящихся у них на хранении архивных документов.

Как отметила Лариса Круглова, сервисы по предоставлению удалённого доступа к различным документам и услугам начали активно внедряться в период пандемии, но и сегодня они по-прежнему актуальны и продолжают развиваться, так как очень востребованы населением.

Законопроектом устанавливается, что государственные и муниципальные архивы Мурманской области при наличии у них соответствующих архивных документов обязаны предоставлять по запросу Фонда пенсионного и социального страхования сведения о гражданине, необходимые для его пенсионного обеспечения, с использованием государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Также на заседании комитета были рассмотрены изменения в региональный закон «О культуре», в соответствии с которыми при проведении культурных и зрелищных мероприятий необходимо информировать органы внутренних дел о тематике таких мероприятий, месте, дате и времени их проведения, планируемом количестве посетителей и мерах по организации обеспечения общественного порядка и безопасности.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32790/