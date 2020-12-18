В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели ряд законопроектов, вносящих изменения в действующие законы. Все они рекомендованы к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

- Корректировки касаются несовершеннолетних детей, - отметила Лариса Круглова. - В частности, в связи с образованием Печенгского округа, нагрузка на специалистов органов опеки и попечительства увеличилась. В целях обеспечения более качественной работы предлагается с 1 января 2021 года установить определенную нагрузку на каждого специалиста по опеке.

Другой законопроект вносит изменения в закон «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области». Разработка документа вызвана практическим применением муниципальными образованиями положений закона. Речь идёт о сроке информирования многодетных семей о возможности получения ими единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий взамен земельного участка. Сейчас он составляет 20 рабочих дней, что на практике недостаточно для органов местного самоуправления, где на учёте состоит большое количество многодетных семей.

Предлагается внести изменения в пункт 4 статьи 2 данного закона и установить, что информирование многодетных семей о возможности получения ими единовременной денежной выплаты осуществляется органами местного самоуправления в период с 1 января по 30 ноября ежегодно.