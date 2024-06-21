В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. В центре внимания парламентариев был законопроект, который вносит изменения в региональные законы о государственной гражданской и муниципальной службе в Мурманской области.

- Этот документ был разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с изменившимся федеральным, - рассказал заместитель председателя комитета Юрий Шадрин. – В том числе, законопроект определяет случаи, условия и порядок перевода гражданского служащего на другую должность гражданской службы. Также им устанавливается перечень причин, влекущих изменение условий служебного контракта без изменения должностных обязанностей гражданского служащего, процедура расторжения служебного контракта и многое другое.

По итогам обсуждения на комитете было принято решение рекомендовать областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также депутаты рассмотрели три кандидатуры на должности мировых судей на разные судебные участки – в Мурманске, Ловозерском районе и Кировске - и рекомендовали региональному парламенту назначить мирового судью сроком на три года, а также привлечь судей, находящихся в отставке, к исполнению обязанностей мировых судей сроком на один год.

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