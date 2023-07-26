Депутаты рассмотрели вопрос о кандидатурах на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области

В Мурманской областной Думе под председательством Владимира Мищенко 25 июля прошло заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Депутаты рассмотрели и одобрили предложенную главой региона кандидатуру Михаила Шилова для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области.

Отмечалось, что действующий уполномоченный Михаил Шилов был избран на эту должность в ноябре 2018 года. По закону срок его полномочий, который составляет 5 лет, завершается в этом году.

Комитет решил представить председателю думы данную кандидатуру, далее предстоит процедура согласования уполномоченным по правам человека Российской Федерации и рассмотрение на заседании регионального парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28329/