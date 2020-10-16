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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.20 10:00

Депутаты рассмотрели вопрос об организации и развитии нравственно-патриотического, гражданского воспитания в образовательных учреждениях Мончегорска

В Мончегорске прошло внеочередное заседание Совета депутатов. Заседание преимущественно было посвящено одной теме – итогам рассмотрения вопроса о преобразовании муниципального образования город Мончегорск.

Напомним, до 1 января 2021 года Мончегорск должен изменить статус «городской округ» на статус «муниципальный округ». Преобразование связано с изменением федерального закона, а именно с упорядочиванием видов муниципальных образований и их наименований.

Начальник юридического отдела администрации города Мончегорска Сергей Гаврилов подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством, с 23 сентября по 13 октября в Мончегорске были проведены публичные слушания. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), публичные слушания по этому вопросу проводились в заочной форме.

- Публичные слушания признаны состоявшимися, в них приняло участие более 500 человек. В поддержку решения о преобразовании высказалось 330 человек, - рассказал депутатам Сергей Гаврилов.

Депутаты поддержали решение большинства высказавших своё мнение мончегорцев, проголосовав за изменение статуса Мончегорска единогласно.

Депутаты заслушали информацию об организации и развитии нравственно-патриотического, гражданского воспитания в образовательных учреждениях города, которую представила заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования города Мончегорска Валентина Гаврилова.

Тема вызвала активный интерес депутатов, они отметили её значимость для подрастающего поколения и для нравственной жизни города и страны в целом.

- Управление образования и городские школы, безусловно, делают большое и нужное дело, - отметил глава города Дмитрий Староверов. – Замечу также, что очень многое в вопросах гражданского воспитания зависит именно от людей, которые занимаются с детьми. В тех организациях, где есть активные и неравнодушные педагоги, которые всем сердцем понимают важность воспитания подрастающего поколения, - работа идёт хорошо.

Депутаты включились в беседу, вспомнив опыт предыдущих лет, когда в Мончегорске действовали поисковые отряды, секции и кружки по различным направлениям воспитательной работы, и внесли предложение об активизации сотрудничества наших школ с общественными организациями, городскими активистами и неравнодушными жителями города по этим вопросам.

Также на заседании глава города Мончегорска Дмитрий Староверов вручил удостоверение депутата Андрею Пидемскому, который по партийным спискам вошёл в Совет депутатов города Мончегорска шестого созыва.

Как сообщает пресс-секретарь администрации Мончегорска, заседание Совета депутатов проходило в режиме онлайн и транслировалось для жителей города в официальной группе администрации Мончегорска в соцсети «ВКонтакте».

https://vk.com/monchegorsk.gov_murman?z=video-72545993_456239397%2Fvideos-72545993%2Fpl_-72545993_-2

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