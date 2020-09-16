Депутаты рассмотрели вопрос об организации вывоза снега в Мурманске

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу под председательством Валерия Пантелеева. Депутаты обсудили поправки в законопроект, который вносит изменения в законодательство об организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

«Предлагаемые корректировки вызваны изменениями в федеральном законодательстве, которые упразднили региональный государственный ветнадзор, - напомнил Валерий Пантелеев. - Эти функции теперь будет исполнять федеральный орган – Россельхознадзор. Также в законопроекте предложены уточнения формулировок в сфере предупреждения и ликвидации опасных болезней животных, при этом объём региональных полномочий в этой части остается прежним.

Комитет поддержал поступившие поправки и рекомендовал областной Думе принять законопроект во втором чтении и окончательной редакции.

Также парламентарии обсудили вопрос об организации вывоза снега в Мурманске. С информацией выступил глава администрации города Евгений Никора. Он отметил, что минувшая зима стала испытанием для городских служб ЖКХ и обнажила ряд серьёзных проблем, начиная от нехватки площадок для складирования снега до несогласованности действий управляющих компаний. Снегоплавильная машина, которая была приобретена городом несколько лет назад, оказалась малоэффективной при таких объёмах снежной массы. В настоящее время на уровне муниципалитета обсуждается вопрос о строительстве новых полигонов для хранения снега, организации временных площадок, также проводятся подготовительные мероприятия для успешного прохождения очередного зимнего сезона.

Прозвучавшую информацию депутаты приняли к сведению.