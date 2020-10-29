Депутаты рассмотрели вопрос реализации на территории региона проекта «Система-112»

Вчера в региональном парламенте прошло заседание комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Депутаты обсудили и приняли к сведению информацию начальника Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области Павла Кропачева о реализации на территории региона проекта «Система-112».

Прозвучало, что в настоящее время «Система-112» обеспечивает приём вызовов экстренных оперативных служб через единый номер «112» от абонентов фиксированной и подвижной радиосвязи на территории всех муниципальных образований региона. В 2020 году реализованы мероприятия по обеспечению лингвистической поддержки обращающихся иностранных граждан на 5 языках, укомплектованы дежурно-диспечерские службы экстренных оперативных служб скорой медицинской помощи в городах Гаджиево, Островной и др.

- В дальнейшем планируем подробно рассмотреть госпрограммы, регулирующие вопросы государственной безопасности, в рамках подготовки закона о бюджете на 2021 и на плановый период 2022-23г, - отметил Михаил Ильиных.