Депутаты рассмотрели вопрос внесения изменений в областной закон «О физической культуре и спорте в Мурманской области»

В Мурманской областной Думе комитет по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой провёл сегодня заседание. Депутаты обсудили и рекомендовали региональному парламенту принять в первом чтении и окончательной редакции законопроект о внесении изменений в областной закон «О физической культуре и спорте в Мурманской области».

Корректировки вызваны необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Расширяются полномочия регионального министерства в части участия и организации проведения межрегиональных, международных, всероссийских мероприятий среди студенческих и школьных клубов.

Также документом затрагиваются вопросы правового регулирования присвоения квалификационных категорий тренеров и специалистов в области культуры и спорта. В этом году вышел уточненный порядок Министерства спорта РФ, где полномочия по присвоению первой и высшей категории передаются регионам, а присвоение второй категории будет проходить непосредственно в самой спортивной школе. Кроме того, законопроектом предлагается установить, что квалификационные категории устанавливаются сроком на четыре года.