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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.24 15:30

Депутаты рассмотрели законопроект об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2023 год

Вчера в Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой. Депутаты рассмотрели законопроект об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за прошлый год.

Отмечалось, что доходы Фонда исполнены на 100,7 процента от плана и, в сравнении с 2022 годом, увеличились на 9,3 процента. Основным источником являлись безвозмездные поступления. Расходы исполнены на 95,9 процента от плана.

— Основной объём расходов направлен на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования, остатки средств утверждены федеральным фондом ОМС на использование в текущем году, - пояснила Лена Лукичева. – В прошлом году большое внимание было уделено кадровому обеспечению. В бюджете закладывались 38 млн рублей, фактически же было затрачено 65 млн рублей, что позволило привлечь в регион 101 специалиста с высшим медицинским образованием, вместо 31 запланированного. Из среднего медицинского персонала 76 человек, вместо планируемых 41. Вырос объём оказания медпомощи северянам в стационарных условиях, особенно при онкологических заболеваниях. Все эти меры имеют положительный результат, влияющий на качество оказания медицинской помощи в нашем регионе и продление жизни северян.

Законопроект рекомендован Думе к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30272/

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