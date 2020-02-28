Депутаты ратуют за включение периодов прохождения военной службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, представители органов исполнительной власти, Контрольно-счётной палаты области, прокуратуры, общественности. Вёл заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Дума приняла в первом чтении и окончательной редакции проект закона «О внесении изменения в статью 6 Закона Мурманской области «О государственных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов государственной власти Мурманской области, для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера». Он разработан в целях привлечения молодых специалистов для работы в областных учреждениях Мурманской области из районов с благоприятными климатическими условиями и предусматривает отмену временных ограничений при установлении процентных надбавок к заработной плате и их начисление с первого дня трудоустройства.

Кроме того, законопроект предлагает увеличить возраст работников, имеющих возможность воспользоваться льготным порядком начисления процентной надбавки к заработной плате за работу в условиях Крайнего Севера, до 35 лет. В ходе обсуждения отмечалась необходимость установить аналогичные меры для работников муниципальных учреждений Мурманской области.

Депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении и окончательной редакции проект закона, вносящий изменения в статью 84 Устава Мурманской области. Он разработан в целях приведения основного документа нашего региона в соответствие с Федеральным законом. Документ уточняет понятие «городской округ» и вводит новый вид муниципального образования - муниципальный округ. Введение муниципальных округов направлено на совершенствование территориальной организации местного самоуправления с учётом особенностей.

Дума утвердила примерную программу законопроектной деятельности на 2020 год. В этом году депутаты областной Думы планируют разработать и внести 28 законопроектов. Также в числе субъектов законодательной инициативы – Губернатор области, прокурор, органы местного самоуправления. Всего в программе значится 94 проекта региональных законов и 4 законодательные инициативы, которые будут внесены в Государственную Думу.

Региональный парламент решил направить обращение к председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину, председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о необходимости включения периодов прохождения военной службы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Заседание областной Думы планируется продолжить в марте.