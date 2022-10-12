Депутаты ратуют за выдачу «Пушкинской карты» детям с 10 лет и расширение её возможностей

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты обсудили реализацию в Мурманской области постановления правительства Российской Федерации «О социальной поддержке молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры».

Представитель Министерства культуры Мурманской области проинформировала депутатов о реализации программы «Пушкинская карта», которая стартовала в России 1 сентября 2021 года. Совместный проект Министерства культуры РФ, Министерства цифрового развития и «Почта банка» позволяет молодёжи с 14 лет до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии, кинотеатры и другие учреждения культуры за счёт федерального бюджета. В прошлом году номинал «Пушкинской карты» составлял три тысячи рублей, в текущем году – пять тысяч рублей.

Лариса Круглова отметила, что реализация этой программы в регионе идёт активно:

– К программе присоединились 32 учреждения культуры региона, но что более значимо – к 25 августа этого года в Мурманской области было оформлено более 20 тысяч карт. У нас есть предложение, с которым мы намерены выступить на ближайшем заседании постоянного комитета по культуре и туризму Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Мы полагаем, что необходимо расширить круг участников программы, чтобы этой картой могли воспользоваться дети с 10 лет. Кроме того, мы предлагаем рассмотреть возможность приобретать за счёт «Пушкинской карты» книги.

В ходе заседания также депутаты обсудили ряд федеральных законопроектов. Комитет рекомендовал областной Думе поддержать проект федерального закона, который вносит изменения в закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в части предоставления права организациям культуры устанавливать льготы для ветеранов боевых действий.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24752/