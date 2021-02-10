Депутаты региона расширяют список льготников за проезд по платным трассами и участкам автодорог

В Мурманской областной Думе вчера состоялось очередное заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Михаила Антропова. В центре внимания парламентариев – проект федерального закона, который расширяет перечень льготной категории автотранспортных средств, освобожденных от платы за проезд по платным трассами и участкам автодорог.

Законопроектом предполагается включить в этот список автотранспорт, которым управляют инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и Герои России, Герои труда, а также жители населенных пунктов, прилегающих к платным участкам дорог.

«Сейчас бесплатно могут проезжать по платным автотрассам только лишь общественный транспорт, за исключением такси, спецслужбы: пожарные, аварийно-спасательные службы, скорая медицинская помощь, автоинспекция, в том числе военная, а также транспорт федеральной почтовой связи. Считаю, что расширение перечня будет справедливым. Предлагается ввести эти корректировки в действие с 1 июля этого года», - подчеркнул Михаил Антропов.

Комитет рекомендовал областной Думе поддержать федеральный законопроект.