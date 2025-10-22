Депутаты региона соберутся на очередное заседание 29 октября

Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 29 октября. Это решение принято Советом областной Думы, которое прошло под председательством Сергея Дубового.

В проект повестки дня очередного заседания включено более десяти вопросов.

Например, депутаты планируют в первом чтении обсудить проект закона Мурманской области №963-7 «Об установлении на 2026 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области».

Будут работать народные избранники и над внесением изменений в статью 10 закона Мурманской области «О мировых судьях в Мурманской области».

29 октября депутатам предстоит согласовать и заключение соглашения о передаче Контрольно-счётной палате Мурманской области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (соглашение между Советом депутатов Терского муниципального округа Мурманской области и Контрольно-счётной палатой Мурманской области).

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33269/