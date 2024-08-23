Депутаты регионального парламента присоединились к всероссийской акции «Собери ребёнка в школу»

В День государственного флага России спикер регионального парламента Сергей Дубовой, председатель профильного комитета областной Думы Ирина Просоленко, а также министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова торжественно вручили 11 будущим первоклашкам рюкзаки со школьными принадлежностями и наборами для творчества.

– Ежегодно в преддверии нового учебного года депутаты Мурманской областной Думы поддерживают всероссийскую акцию «Собери ребёнка в школу». Нынешний год не стал исключением, – прокомментировал Сергей Дубовой. – Замечу, что эта акция очень популярна в нашей стране. Её предназначение – создать в обществе атмосферу взаимопомощи и объединить неравнодушных людей. Хочу искренне поблагодарить всех, кто откликнулся и принял участие в акции. Надеюсь, что ребята порадуют нас успехами в учебе, а их школьные дни будут наполнены новыми знаниями и открытиями.

Акция «Собери ребёнка в школу» проводится уже десятый год. Собранные вещи адресно передаются детям из малообеспеченных и многодетных семей, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, а также детям участников СВО.

– В этом году в первый класс пойдут 9 тысяч юных северян, – отметила Диана Кузнецова. – Все они получат школьные наборы от региона. Также мы отправим 500 подарков для первоклассников к новому учебному году в Приморский район – нашу подшефную территорию. Надеюсь, эти сюрпризы сделают для ребят учебный процесс более интересным.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30603/