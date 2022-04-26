Депутаты регионального парламента «сверили часы» с руководством города Мурманска

Вчера состоялась рабочая встреча глав муниципального образования город Мурманск с депутатами-членами фракции партии «Единая Россия», которые представляют в Мурманской областной Думе заполярную столицу. Стороны обсудили насущные проблемы горожан. Во время встречи прозвучало, что на депутатах Мурманской областной Думы и муниципальных органах власти – тех, кто находится ближе всего к людям, лежит огромная ответственность по решению актуальных и насущных для жителей вопросов.

– Обеспечить выполнение задач, стоящих перед муниципалитетом, без взаимодействия со всеми уровнями власти – депутатами городского Совета, региональным парламентом – невозможно, – отметил Юрий Сердечкин. – Депутаты, представляющие интересы мурманчан, очень тонко чувствуют проблематику территории и находятся в постоянном контакте с жителями. Поэтому мы сверим тот набор запросов и пожеланий, который есть сегодня у людей.

Отмечалось, что жалобы населения города чаще связаны с жилищно-коммунальной темой. При этом, нельзя оставлять без внимания и вопросы благоустройства, ремонта и безопасности дорог, образования и здравоохранения, социального обслуживания.

– Мы привыкли, что депутаты областной Думы в основном задают вопросы главам муниципальных образований, – подчеркнул Евгений Никора, вице-спикер областной Думы, который выступил инициатором встречи. – Хотелось бы не только спрашивать, но и вместе искать ответы. Важно не только требовать от муниципальной власти решения проблем, но и сообща искать эти решения и определять будущее нашего города.

Сергей Дубовой, подводя итоги встречи, отметил, что органы местного самоуправления ежедневно работают с запросами горожан. Не всем и не всегда это заметно, но эта работа крайне важна:

– Мурманская областная Дума всегда помогала и поддерживала местную власть в её нелегкой деятельности. С Советом депутатов и администрацией Мурманска у регионального парламента установлены давние контакты и эффективное взаимодействие. Сегодня основная цель встречи с главой Мурманска и главой администрации города – «сверить часы» – считаю, достигнута. Уверен, что мы и в дальнейшем будем работать сообща.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/23734/