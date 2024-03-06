Депутаты регионального парламента тепло поздравили женщин-руководителей органов местного самоуправления с предстоящим праздником

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера состоялось заседание Координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области. В нём приняли участие депутаты регионального парламента и представительных органов муниципальных образований, правительства области. Заседание вел глава регионального парламента Сергей Дубовой.

После рассмотрения основных вопросов заседания состоялся традиционный приёмов в преддверии Международного женского дня, который стал доброй традицией регионального парламента, отметил Сергей Дубовой.

- Сегодня отличный повод сказать вам слова благодарности, - обратился спикер к виновницам торжества. - Ваше умение достигать профессиональных высот в самых различных сферах, быть активными в общественной жизни, успешно заниматься бизнесом и политикой вызывает искреннее восхищение. Мы гордимся представительницами прекрасного пола, занимающими руководящие должности и вносящими вклад в развитие и процветание родной земли.

Глава регионального парламента поблагодарил прекрасных дам мудрость, самоотверженность и понимание, за эффективную работу на благо процветания Мурманской области, пожелал здоровья, счастья, исполнения самых сокровенных желаний и дальнейших профессиональных успехов.

Сергей Дубовой вручил представительницам муниципальных образований награды регионального парламента и цветы.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/408/a3e31w0l4mpw2ezsf5uez3rb6mh3a2nl.jpg