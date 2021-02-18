Депутаты рекомендовали принять в первом чтении проект закона, вносящий изменение в областной бюджет

В Мурманской областной Думе вчера прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении проект закона, вносящий изменение в областной бюджет.

Корректировка подготовлена в связи с необходимостью дополнения перечня главных распорядителей бюджетных средств комитетом молодёжной политики Мурманской области.

Участники заседания рекомендовали Думе к принятию в первом чтении проекта закона, вносящего изменения в закон о бюджетном процессе в Мурманской области. Уточнение касается, в том числе муниципальных образований и вносится в целях подтверждения в текущем финансовом году неиспользованных остатков бюджетных ассигнований на начало текущего финансового года на оплату контрактов, договоров, заключенных от имени муниципальных учреждений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов, договоров оплате в отчетном финансовом году.