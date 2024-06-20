Депутаты рекомендовали принять законопроект, вводящий ограничение времени розничной продажи алкоголя в объектах общественного питания в многоквартирных домах

Проект закона «О внесении изменений в закон Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области», внесённый губернатором области, 19 июня был в центре внимания участников заседания комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике.

- Над законопроектом проведена большая работа, - отметила председатель данного комитета Думы Ирина Просоленко. – Состоялся круглый стол, на котором обсуждались планируемые изменения с участием всех заинтересованных органов, представителей власти, бизнеса, также проведена оценка регулирующего воздействия. На так называемые «наливайки», работающие круглосуточно в многоквартирных домах, в органы власти поступают постоянные жалобы жителей. Такой объект фактически является магазином, имеющим формальные признаки объекта общественного питания с целью осуществления круглосуточной продажи алкоголя, в том числе на вынос.

В целях снижения социальной напряженности и устранения причин, способствующих ухудшению условий проживания граждан, законопроектом предлагается ввести ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах, а также в пристроенных (встроенных, встроенно-пристроенных) к ним помещениях и (или) на прилегающих к ним территориях, ежедневно с 23.00 до 10.00 часов.

Также установлено требование об осуществлении розничной продажи пива только в соответствии с ГОСТом.

Для ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, требуется наличие зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 100 квадратных метров. Вступление в силу дополнительных ограничений предусмотрено с 1 марта 2025 года.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

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