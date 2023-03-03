Депутаты Северо-Запада России обсудили вопросы поддержки коренных малочисленных народов Севера и оплаты проезда несовершеннолетних детей северян в детские оздоровительные лагеря

На базе Законодательного собрания Вологодской области состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов. В нём приняли участие представители законодательных органов регионов Северо-Западного федерального округа. Мурманскую область представил депутат Герман Иванов, Александр Клементьев принял участие в режиме ВКС.

Законодатели обсудили региональные особенности поддержки коренных малочисленных народов Севера. С информацией о работе в этом направлении в Мурманской области в 2020-2023 годах выступил Герман Иванов:

- В нашем регионе в последние несколько лет предпринимаются серьёзные меры по сохранению культуры и языка саами. Сейчас ведётся масштабная работа по прохождению процедуры утверждения алфавита саамского языка, которая началась в Мурманской области в 2022 году. Рекомендации по созданию алфавита составлялись на базе уже существующих проектов саамского языка с учетом теории и практики составления алфавитов для языков коренных народов. Помимо этого, специалисты учли последующее использование будущего алфавита в преподавании языка. Коллеги-парламентарии подчеркнули, что необходим обмен опытом, потому что культура народа сохраняется в языке. Мы продолжим эту работу, планов много.

Также парламентарии обсудили предложение депутатов Республики Коми о расширении категории детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, при реализации мероприятий, связанных с их отдыхом и оздоровлением. Прозвучало, что северные территории в силу своих климатических условий, удалённости и труднодоступности, своеобразия традиций и образа жизни населяющих его народностей, требуют особого внимания. В прошлом году дети, проживающие на территории регионов, которые относятся к Арктической зоне РФ, имели возможность получить бесплатную путевку, отдохнуть и оздоровиться на курортах России. Действующие правила устанавливают предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам на отдых и оздоровление детей, обучающихся с 5 по 8 класс. Это создает определенные трудности и проблемы, в частности, нарекания, недовольства среди родителей младших и старших классов, в том числе в рамках одной семьи. Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов на отдых и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, обучающихся с 1 по 11 класс. Также представители Республики Коми предложили обсудить законодательное урегулирование вопроса установления компенсации родителям (законным представителям), проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, расходов (части расходов) на оплату проезда их несовершеннолетних детей в детские оздоровительные лагеря.

Комитет предложил членам ПАСЗР высказать свою позицию о подготовке обращений по данным вопросам в федеральный центр.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27222/