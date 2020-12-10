Депутаты Североморска дали старт работе над проектом нового бюджета на очередной финансовый год

9 декабря состоялось внеочередное заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, которое провёл председатель представительного органа власти флотской столицы Евгений Алексеев. В работе заседания приняли участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов, руководители структурных подразделений администрации, представители прокуратуры.

Депутаты, приняв решение «О назначении даты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», дали старт работе над проектом нового бюджета на очередной финансовый год.

После публикации проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в газете «Североморские вести» и размещения его в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Совете депутатов от граждан, общественных организаций будут приниматься предложения по внесению изменений и дополнений в проект бюджета. Порядок внесения предложений прописан в принятом решении о назначении даты проведения публичных слушаний.

16 декабря состоятся публичные слушания, по результатам которых будет принято заключение по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Это заключение и доклад председателя Контрольно-счётной палаты ЗАТО г. Североморск будут обсуждены 17 декабря на заседании постоянной комиссии, и лишь после этого 22 декабря состоится заседание Совета депутатов, на котором депутаты должны будут утвердить бюджет следующего года.

После проведения заседания Совета депутатов состоялось бюджетное слушание, в ходе которого перед депутатами выступила начальник Управления образования Юлия Гладских, рассказавшая о планируемом расходовании бюджетных средств в 2021 году на нужды сферы образования.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» будет выделено 65,3% бюджетных средств.

По сравнению 2020 годом расходы уменьшены на 690821,3 тысяч рублей. Это обусловлено окончанием строительства общеобразовательной средней школы на 1200 мест.

Всего на финансирование системы образования флотской столицы направляется 2078919,57 тысячи рублей, в том числе из регионального бюджета – 1237678 тысяч рублей, из местного бюджета 747281,88 тысячи рублей и из федерального бюджета 93960,69 тысячи рублей.

На содержание образовательных организаций по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» направлено 1942334,8 тысячи рублей, что больше на 171617,8 тысячи рублей уточненных объёмов бюджетных назначений 2020 года. Эти средства пойдут на оплату труда, на оплату коммунальных услуг, введение в эксплуатацию новой школы, на доплаты за ведение классного руководства, финансирование программы «Школьное питание», подпрограммы «Североморск – город без сирот», финансовое обеспечение трудовых бригад школьников.

По программе «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» предусмотрены расходы на строительство детского сада в размере 198882 тысячи рублей, из них из областного бюджета 181018 тысяч рублей и из местного бюджета 17864 тысячи рублей.

Аналогичные бюджетные слушания будут проведены со всеми главными распорядителями бюджетных средств и начальником Управления финансов.