Депутаты Североморска оставили арендную плату в 2022 году на уровне 2021 года

24 мая председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл заседание представительного органа власти флотской столицы. В работе заседания приняла участие первый заместитель главы ЗАТО г. Североморск Анна Клапоцкая.

Депутаты согласовали назначение председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования ЗАТО г.Североморск Клапоцкую Анну Александровну, первого заместителя главы ЗАТО г. Североморск, на должность директора Муниципального казенного учреждения «Муниципальное имущество» Ведерникова Андрея Владимировича, имеющего опыт работы в этом учреждении 22 года и на должность директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ЗАТО г.Североморск «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко» Шевченко Елену Петровну, имеющую опыт работы в системе образования 32 года.

Депутаты утвердили решение Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск за 2021 год».

По итогам 2021 года исполнение бюджета ЗАТО г. Североморск по доходам составило 99,2% к годовым плановым назначениям. При годовом прогнозном плане – 4 млрд 12 млн 700,3 тысячи рублей фактически поступило – 3 млрд 978 млн 893,5 тысячи.

Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам за 2021 год составило 101,0%.

Общая сумма задолженности перед бюджетом ЗАТО г. Североморск по налогам, пени и штрафам составляет 19 млн 432,34 тысячи рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2021 год составили 2 646 673,5 тысячи рублей (98,2% плановых назначений), в том числе: дотации – 499 млн 407,4 тысячи рублей (100,0%); субсидии бюджетам городских округов – 571 млн 258,2 тысячи (95,8%); субвенции бюджетам городских округов – 1 млрд 274 млн 652,1 тысячи (98,5%) и - иные межбюджетные трансферты – 296 млн 393,5 тысячи рублей (99,5%).

Расходная часть бюджета ЗАТО за 2021 год исполнена на 97,9% к годовому плану. При утвержденных бюджетных ассигнованиях - 4 млрд 76 млн 726,4 тысячи рублей расходы на отчётную дату составили 3 млрд 991 млн 378,4 тысячи.

Программная часть бюджета исполнена на 98,1% (плановые назначения – 3 млрд 922 млн 929,8 тысячи рублей, освоено – 3 млрд 846 млн 740,4 тысячи).

На реализацию программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» затрачено 603 млн 935,5 тысячи рублей, что составляет 95,4% годовых назначений.

На муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» освоено 2 млрд 390 млн 7,3 тысячи рублей, что составляет 99,2% годовых назначений.

Расходы по программе «Культура ЗАТО г. Североморск» составили 435 млн 328,0 тысяч рублей, что составляет 100,0% годовых назначений.

Расходы по программе «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск» составили 171 млн 779,8 тысячи рублей, что составляет 99,6% годовых назначений.

Расходы бюджета по непрограммной деятельности за 2021 год составили 144 млн 638,0 тысяч рублей, или 3,6% общих расходов бюджета.

На осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО г. Североморск (капитального строительства) в 2021 году расходы составили 313 млн 292,8 тысячи рублей, или 97,7% от плановых назначений, в том числе: 198882,0 тысячи рублей - строительство детского сада в ЗАТО г. Североморске; 104869,4 тысячи – строительство и развитие нового городского кладбища в районе пгт. Сафоново; 2957,1 тысячи – строительство Культурно-досугового центра в пгт. Североморск-3; 6584,3 тысячи рублей – строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск.

В ходе исполнения бюджета дефицит бюджета уменьшен на 21 млн 861,7 тысячи рублей.

Были внесены изменения в бюджет ЗАТО г. Североморск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Изменения затронули основные параметры бюджета на 2022 год. В результате доходы и расходы бюджета увеличены на 106 млн 589,9 тысячи рублей, дефицит не изменился.

Общий объём доходов составил 4381617,14 тысячи рублей, а объём расходов 4394781,68 тысячи рублей.

Из суммы доходов 103 млн 408,2 тысячи рублей составили безвозмездные поступления в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета, которые будут направлены на подготовку к отопительному периоду. (капитальный ремонт кровли здания котельной 33ТЦ по ул.Комсомольская), на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 46 млн 944,9 тысячи рублей (дворовые территории ул. Героев-североморцев, Северная Застава, Северная, Советская), на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (пересчёт сметы контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству детского сада на 220 мест).

Внесено изменение в решение об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск.

Депутаты внесли изменения в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Североморск и категории граждан, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Североморск.

Согласована передача в безвозмездное пользование средней школе №12 недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций ЗАТО г.Североморск в связи с предстоящим ремонтом школы и необходимостью организации учебного процесса. Расписание использования помещений будет согласовываться средней школой №12 с руководителем каждого образовательного учреждения (гимназия №1, средние школы №10 и №7) ежегодно на начало учебного года.

Согласована передача в безвозмездное пользование недвижимого имущества (пищеблока), находящегося в оперативном управлении МБОУ ЗАТО г.Североморск «Лицей №1» Центру здорового питания, который осуществляет услуги по организации питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Североморск.

Внесены изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 22.02.2022 №187 «О применении индекса потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области для расчёта арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда ЗАТО г. Североморск». Арендная плата в 2022 году сохранена на уровне 2021 года. Это сделано с целью защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», за использование государственного имущества Мурманской области. Данное решение позволят поддержать малый и средний бизнес, сохранить доходную часть бюджета ЗАТО г. Североморск на уровне 2021 года.

Депутаты согласовали приём в муниципальную собственность участка земли, примыкающего к проезду по ул.Гаджиева, находящегося в собственности РФ. Кроме того, через этот участок проходит трасса водопровода (подземная) от ВНС-1 оз.Нижневаенгское до сопки Маячная и до ВНС-2 по ул.Гаджиева, закрепленная на праве хозяйственного ведения за МУП «Североморскводоканал».

Депутаты согласовали передачу на три года в безвозмездное пользование помещения детско-юношеского клуба физической подготовки №1 для размещения городского отделения политической партии КПРФ, а также на полгода в безвозмездное пользование нежилое помещение с пристройкой, расположенного по адресу: г. Североморск, ул. Комсомольская, 1, для осуществления деятельности некоммерческой организации ФПЧУ «Североморцы».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12353-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-65/#news-gal-2