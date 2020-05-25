Депутаты сформировали список кандидатов для предварительного отбора на должность уполномоченного по правам ребёнка Мурманской области

В областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. В центре внимания депутатов был законопроект, вносящий изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области. Он разработан в целях приведения регионального законодательного в соответствие с федеральным.

Предлагается дополнить полномочия органов опеки по ведению учёта опекунов, попечителей в единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Депутаты рекомендовали областной Думе принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Кроме того, парламентарии сформировали список кандидатов для предварительного отбора на должность уполномоченного по правам ребёнка Мурманской области.

- В списке два претендента, - подчеркнула Лариса Круглова. - По результатам рассмотрения кандидатура, прошедшая предварительный отбор на заседании регионального парламента, будет направлена на согласование уполномоченному по правам ребёнка при Президенте РФ.