Депутаты собираются внести изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в МКД

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета областной Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ. Повестка заседания, которое провёл заместитель председателя комитета Игорь Найденов, была достаточно обширной. Депутаты рассмотрели и одобрили к принятию ряд региональных законопроектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В частности, предлагается внести изменения в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области. В проекте закона предусмотрено исключение из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории закрывающегося населенного пункта, в случае принятия решения о закрытии населённого пункта.

В центре внимания был вопрос о деятельности и планах АНО «Мурманконгресс». С информацией об этом выступил директор организации Артем Марышев. Он отметил, что «Мурманконгресс» является одним из инструментов продвижения региона и позиционированию Мурманской области как ключевой территории опережающего развития в Арктической зоне РФ. Подчеркивалось, что мероприятия проводятся на высоком профессиональном уровне. В качестве примера назывались праздничные ярмарки, которые стали центром притяжения мурманчан и гостей города. В числе важных итогов работы – социальный проект «Наша рыба», частью которого является еженедельная рыбная ярмарка в Мурманске. Планируется реализация нового формата работы данного проекта – мобильная рыбная ярмарка, которая даст возможность приобрести продукцию не только мурманчанам, но и жителям других муниципальных образований области.

Комитет единогласно принял информацию к сведению.

О текущей деятельности и планах работы региональных парламентариев также проинформировал председатель комитета по туризму Александр Елисеев. Он отметил, что с представителями туриндустрии региона идёт постоянная тесная работа. Большое внимание уделяется продвижению уникальных туристических продуктов региона. Создан и работает туристический информационный центр Мурманской области. В числе задач – развитие инфраструктуры в рамках инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров. В ходе обсуждения вопроса депутаты обратили внимание на возможность создания экскурсионных маршрутов по городу-герою Мурманску, которые были бы интересны как гостям Заполярья, так и местным жителям.