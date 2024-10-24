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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.24 10:00

Депутаты согласны создать новое муниципальное образование в нашем регионе со статусом муниципального округа

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко. В центре внимания – законопроект об образовании муниципального образования Терский муниципальный округ.

С инициативой выступили Совет депутатов Терского района. Авторы законопроекта предлагают объединить 12 населённых пунктов, входящих в состав Терского района, и создать новое муниципальное образование со статусом муниципального округа –Терский муниципальный округ.

– В начале 2000-х годов были созданы муниципалитеты, которые имели свои органы власти и исполняли полномочия местного значения, – пояснил Владимир Мищенко. – Если говорить о Терском районе, то сейчас в нём проживают около пяти тысяч человек, созданы три Совета депутатов. Сегодня считаю оптимальным создавать округа. Это, прежде всего, позволит оптимизировать административно-территориальное управление территорией, повысит качество принятия управленческих решений, повысит ответственность муниципальной власти. Кроме того, выгодно с экономической точки зрения – единый бюджет и одна бюджетная политика позволят консолидировать финансовые ресурсы. В Мурманской области уже образованы несколько муниципальных округов, и они хорошо себя зарекомендовали. Необходимо подчеркнуть, что с инициативой укрупнения вышли сами депутаты Терского района. Думаю, что это будет положительно воспринято на региональном уровне. Важно предусмотреть переходный период, чтобы население не почувствовало преобразований. Поэтому мы предлагаем установить дату вступления закона в силу с 1 января 2025 года.

Депутаты инициативу поддержали, и комитет решил направить законопроект на заключение губернатору Мурманской области.

Комитет рекомендовал областной Думе поддержать предложение коллег из Кабардино-Балкарской Республики об ужесточении наказания для автомобилистов – виновников дорожно-транспортных происшествий, у которых отсутствует полис ОСАГО, а также увеличить размер штрафа за повторное нарушение.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30984/

 

 

Комментарии

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Последние комментарии

Сергей
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Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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