Депутаты Совета депутатов флотской столицы единогласно одобрили кандидатуру Владимира Евменькова на должность главы ЗАТО г. Североморск

В пятницу, 15 ноября, официально вступит в должность новоизбранный глава ЗАТО г. Североморск. Вчера путём открытого голосования депутаты Совета депутатов единогласно одобрили кандидатуру Владимира Евменькова.

Напомним, всего на конкурс было подано шесть заявок. Конкурсная комиссия в составе представителей от Министерства обороны РФ, губернатора Мурманской области и Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, изучив все документы и заслушав стратегии развития ЗАТО, остановили свой выбор на двух кандидатурах. К итоговому голосованию были допущены Владимир Евменьков и Алексей Сергеенков.

12 ноября они выступили перед народными избранниками. Единогласно главой избран Владимир Евменьков.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17027-deputaty-soveta-deputatov-edinoglasno-odobrili-kandidaturu-vladimira-evmenkova-na-dolzhnost-glavy-zato-g-severomorsk/