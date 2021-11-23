Депутаты «сверили часы» с правительством области и ресурсоснабжающими предприятиями по реализации мероприятий, связанных с обеспечением качественной питьевой водой населения региона

В Мурманской областной Думе в рабочем совещании, проведенном 22 ноября по инициативе комитета по строительству, благоустройству, энергетике и ЖКХ, приняли участие региональные депутаты, представители органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих предприятий, управления Роспотребнадзора по Мурманской области. «Сверить часы» с правительством области и ресурсоснабжающими предприятиями по реализации мероприятий, связанных с обеспечением качественной питьевой водой населения региона – такой была обозначена цель обсуждения.

Вёл совещание председатель профильного комитета областной Думы Михаил Павлов, который, открывая мероприятие, отметил важность проблемы для всех муниципальных образований области:

- На реализацию федерального проекта «Чистая вода», на строительство и реконструкцию новых систем водоснабжения предусмотрены серьёзные средства. Необходимо понять, что сделано и какие существуют сейчас наиболее острые проблемы, требующие решения.

Обеспечение качественной питьевой водой жителей области Евгений Никора назвал одним из приоритетных направлений деятельности. Он напомнил, что на качество воды поступает большое количество справедливых жалоб жителей Ленинского округа и Росляково.

- Это связано, прежде всего, с использованием открытой системы теплоснабжения. Здорово, что в этом году мы уже видим конкретные результаты. Со следующего года правительство региона запланировало большой объём мероприятий по переводу на закрытое теплоснабжение, часть из них реализовалась в этом году. Серьёзные проблемы есть и по западному берегу Кольского залива – Дровяное, Абрам-Мыс, ряд поселений Кольского района. Есть задачи и в других муниципальных образованиях, которые необходимо решить в ближайший пятилетний период.

Участники совещания заслушали и обсудили информацию Министерства энергетики и ЖКХ области, руководства ресурсоснабжающих предприятий – «Мурманэнергосбыта» и «Мурманскводоканала», регионального отделения Роспотребнадзора.

Генеральный директор «Мурманэнергосбыта», депутат областной Думы Алла Истомина отметила, что на следующий год запланирован перевод ста домов в Ленинском округе на закрытую систему горячего водоснабжения, мероприятия по модернизации котельных, которые частично будут финансироваться из областного бюджета.

Подводя итог мероприятия, участники совещания отметили необходимость более полной информации по реализации мероприятий национального плана на территории области и по наиболее острым проблемам в муниципальных образованиях, которая позволит обозначить приоритетные направления работы по изменению к лучшему ситуации с качественным водоснабжением региона.