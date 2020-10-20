Депутаты торопят подрядчика, задействованного на строительстве бассейна в Коле

Сегодня председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, заместитель министра спорта и молодёжной политики регионального правительства Светлана Наумова и представители Министерства строительства Мурманской области проверили ход строительства бассейна в городе Кола. В инспекции также приняли участите глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Кольского района Андрей Малхасян и директор МОУ ДО ДЮСШ Кольского района Валерий Маган.

Строительство быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном идёт в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» и государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта». Стоимость работ составляет почти 248,5 миллиона рублей. Из них сумма федеральной субсидии – порядка 120 миллионов рублей.

На объекте уже проведены все фундаментные работы и работы по устройству подвала, армированию и бетонированию малой и большой чаш. Закончено устройство канализации, подведено водоснабжение. Для бассейна уже построена новая подстанция. Ведётся строительство тепловой сети, которая также будет обеспечивать теплом и близстоящий ФОК. Осталось согласовать с ресурсниками проект теплового пункта и введение в эксплуатацию приборов учёта. Все технические подключения подрядчик, ЗАО «МНК-групп», планирует завершить к середине ноября.

- На сегодняшний момент все работы по технологическому подсоединению бассейна к электрическим сетям выполнены на 95%, - рассказал Александр Лихолат. – Почти завершено подключение водоснабжения и водоотведение. На 65% сделаны работы по теплоснабжению. Продолжается благоустройство прилегающей территории. В течение двух суток будет уложен асфальт. Идёт уже и сбор металлического каркаса плавательного бассейна. Его делают на одном из заводов в Мурманской области. Стены из сэндвич-панелей тоже заказаны в Мурманске.

- По сравнению с нашей предыдущей инспекцией сдвиги по строительству объекта конечно же есть, - отметил Сергей Дубовой. – Сейчас перед подрядчиком стоит задача возвести к концу ноября каркас здания, поставить кровлю и обшить металлоконструкциями стены. Подрядчик нас заверил, что все комплектующие для этого есть. Но есть у нас и замечания. На объекте сейчас работает всего 28 человек. Чтобы закончить работы в срок, необходимо трудиться в две смены, считает администрация Кольского района!