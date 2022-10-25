Депутаты торопятся защитить юных россиян от деструктивной информации

Проекты федеральных законов 25 октября были в центре внимания участников внеочередного заседания областной Думы. Заседание вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Отмечалось, что инициаторами внесения законопроектов были депутаты Госдумы, представляющие все политические фракции парламента страны. Единодушно поддержали проекты федеральных законов, подчеркнув их важность для защиты молодого поколения, и депутаты регионального парламента.

Изменения в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливают механизм защиты общества от пропаганды от нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также защиты детей от деструктивной информации.

Законопроект разработан в пакете с проектом федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым вводятся новые составы административных правонарушений за нарушение этих запретов.

Сергей Дубовой отметил, что срочность рассмотрения связана с общественной значимостью и необходимостью изменений положений, которые относятся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24874/