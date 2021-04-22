Депутаты удовлетворены исполнением регионального бюджета по итогам первых трёх месяцев текущего года

В Мурманской областной Думе комитет по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина поддержал изменения в Налоговый кодекс РФ.

Депутаты обсудили федеральный законопроект, расширяющий сферы применения упрощенной и патентной систем налогообложения. Предложено в условиях сокращения внутреннего спроса, вызванного последствиями пандемии поддержать субъекты малого и среднего бизнеса. В частности, предлагается увеличить разрешенный годовой доход со 150 млн рублей до 300 млн рублей и повысить ограничения по остаточной стоимости при применении упрощенной системы налогообложения. Кроме того, законопроектом предлагается разрешить применение патентной системы не только индивидуальным предпринимателям, но и организациям, соответствующим критериям малого и среднего бизнеса.

Парламентарии обсудили и проект федерального закона, который вносит корректировки в Бюджетный кодекс РФ. Он подготовлен во исполнение поручения Президента РФ от 1 марта 2020 года. Предлагаемые корректировки направлены на повышение предсказуемости предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам и сокращение сроков доведения этих трансфертов до местных бюджетов. Комитет рекомендовал областной Думе поддержать оба федеральных законопроекта.

Также на заседании комитета обсуждалась информация об исполнении регионального бюджета за первый квартал 2021 года.

– Мы постоянно мониторим ситуацию, понимая насколько нестабильна экономическая обстановка в стране и мире, – отметил Борис Пищулин, – Наш комитет удовлетворён исполнением бюджета по итогам первых трёх месяцев этого года. По доходной части сохраняется уровень прошлого года, а как вы помните, это был период до пандемии. Сегодня это даёт нам основания быть уверенными в выполнении всех взятых на себя обязательств. Ситуация с исполнением муниципальных бюджетов не столь стабильная. Присутствует некоторое отставание по наполнению местной казны – порядка 220 миллионов рублей – в ряде муниципальных образований. Это связано с тем, что в условиях пандемии мы предоставили хозяйствующим субъектам меры господдержки, в том числе по налогам. Уверен, что регион не оставит муниципалитеты один на один с трудностями, и им будет оказана финансовая поддержка.