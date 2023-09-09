Депутаты упрощают бюрократические процедуры в отношении несовершеннолетних детей, пожелавших работать в летний период

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Парламентарии рекомендовали к принятию в первом чтении и окончательной редакции региональный законопроект, изменяющий формулировку полномочия органа опеки и попечительства.

Корректировка вызвана изменениями в Трудовом кодексе РФ и касается письменного согласия органов опеки и попечительства на трудовую деятельность детей, достигших возраста 14 лет. Теперь оно должно даваться только детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Для трудоустройства остальных ребят будет достаточно согласия одного из родителей.

По мнению Алексея Гилярова, такая мера упростит бюрократические процедуры в отношении несовершеннолетних детей, пожелавших работать в летний период.

В первом чтении и окончательной редакции депутатами одобрен законопроект, устанавливающий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с различными формами умственной отсталости, право на однократное прохождение обучения по программам переподготовки в очном формате за счёт средств областного бюджета. Размер и порядок выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а также стипендии, устанавливаются правительством региона.

Участники заседания поддержали изменения в государственную программу Мурманской области «Образование и наука». Корректировки связаны с перераспределением ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий. Так, добавлены средства для поощрения победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления», заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также подготовивших их педагогов. Кроме этого, будут дополнительно приобретены 292 путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-сирот, оснащены спортивным оборудованием и инвентарем образовательные организации.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28488/